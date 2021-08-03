Üreticiden 'İlave vergi sıfırlansın' talebi

İTO Başkanı Avdagiç, pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Sıkıntılar var

Enflasyon konusunda sıkıntılarımız var.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki makas 25 puanı geçti. Türkiye’de uzun zamandır bu kadar büyük bir makas oluşmamıştı. Ayrıca yurt dışından ithal ettiğimiz bir enflasyon söz konusu. Bilindiği üzere tüm dünyada emtia fiyatları yükseliyor.

Umarız emtia fiyatları normal seviyelere gelir. Dileriz Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki fark azalır. Yüzde 25 ciddi bir makas olup enflasyon, 2021 sonunda Merkez Bankası’nın tahmininin (yüzde 14.1) üzerinde gelebilir.

Yİ-ÜFE mutlaka ve mutlaka düşürülmeli, maliyet enflasyonunu kontrol altına alacak tedbirler yaşama geçirmeli.

Yeni adımlar atılmalı

Vergiler konusunda yeni adımlar atılmalı. İlave vergiler iç maliyetleri, ihracat fiyatlarını etkiliyor. Rekabetçiliği azaltıyor. Kısa vadede kamudan talebimiz hammadde ve ara mamul ithalatında ek vergilerin sıfırlanması veya sıfıra yakın noktaya çekilmesidir.

Öbür taraftan üretim ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlere pozitif ayrıcalık tanınmalı. Şu hakikat ki art arda rekora imza atan ihracatçılar, halen krediye erişmekte güçlük çekiyor.

Kayıtlı şirketler ödüllendirilmeli

Halihazırda istihdam üzerindeki vergi ve sigorta prim yükleri yüzde 39’u geçiyor. Legal çalışan şirketleri ödüllendirmek, kayıtsız çalışanları kayıt altına almak için bu yükleri azaltmak gerekiyor.

Şu anda kamu, sigorta primleriyle ilgili teşvikler veriyor ki bunun ekonomiye pozitif katkı sunacağına inanıyoruz. 75 liralık asgari ücret desteğinin devam etmesini ise olumlu karşılıyoruz.

Aşı ol, indirimi al

Şu gerçek ki hükümetin açıkladığı firmaların ellerini kuvvetlendiriyor, istihdamı koruyor.

Tabii Covid-19 dünyayı dönüştürüyor. Önerimiz, bu dönemde stratejik sektörlere yönelik yatırım ve teşvik programlarına ağırlık verilmesidir.

Devletimiz Covid-19’a karşı gerekli önlemleri alıyor. Biz de aşılanmanın yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Malum ‘Aşını Ol, İndirimi Al’ kampanyamız var. Kampanyamız çerçevesinde firmalara “Aşı olduğunu belgeleyenlere avantajlı ürün ve hizmet alım fiyatları sunun” çağrısı yapıyoruz. Bu çağrımız karşılık buluyor.

Temennimiz İstanbul’un çok hızlı ve etkin şekilde aşılanması ve mavi listeye yerleşmesidir.

Turizmde yukarı yönlü bir ivmenin devam etmesi, ülkemizin güçlenmesi için aşılanma hızlanmalı.

Yeşil Mutabakat konusunda Eylem Planı oluşturulmasını bizi memnun ediyor. Türkiye’nin gerekli hazırlıkları tamamlayarak yol haritasını açıklamasını istiyoruz.

Ülkenin karbon nötr hedefini ortaya koymasını arzu ediyoruz.