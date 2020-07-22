Üretici ve tüketici hal yasasını bekliyor

Buğra Kardan

Meyve-sebze fiyatları aldı başını gidiyor. Fiyatlarda görülen fahiş artış şaşkınlıkla karşılanıyor. Tarladan 1-2 liraya çıkan bir ürünün marketlerde ve manavlarda 5-10 liradan satılması tepkilere neden oluyor. Fiyat uçurumundan aracıları sorumlu tutan üreticiler, “Soruna el atılsın. Derdimize deva bulunsun. Ali’nin, Veli’nin, Ahmet’in, Mehmet’in devreye girip ürün bedellerini şişirmelerinin önüne geçilsin. Arzın talebi karşıladığı, ortada rekolte probleminin olmadığı da bilinsin” diyorlar.

Hâlâ ucuzlamadı

Ürünlerdeki bereket meyve-sebze reyonundaki etiketlere yansımıyor. Zaman zaman indirimler yapılsa da, marketlerde muzun kilosu 16 liradan, çileğin 15 liradan, kayısının 9.5 liradan, şeftalinin ve nektarinin 9 liradan, kirazın 8.5 liradan, Angelica eriğin 8 liradan, kavunun 6 liradan, karpuzun 3 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca domates 7 liradan, sivri biber 6 liradan, salatalık 5 liradan, patlıcan 4 liradan, kabak 3 liradan satılıyor. Pandemi tehdidinin atlatılması ve yeni normale girilmesinin ardından spekülatörlerin yeniden sahneye çıktıklarına işaret eden tüketici derneklerinin yöneticileri, “Geçiş döneminde kârlarını katlama yarışına giren perakendeciler yakın markaja alınmalı. Şu anda aracılar da aktifler. Bunlar derhal aradan çıkarılmalı, ticaretten ayıklanmalılar” ifadelerini kullanıyorlar.

Denetimler artırılsın

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Hal Yasası taslağının kanunlaşması gerektiğini vurgulayan aynı yöneticiler, şunları kaydediyorlar: “Komisyoncular, depocular, taşımacılar, toptancılar takibe alınmalıdır. Art niyetliler tek tek belirlenmelidir, en ağır yaptırımla karşı karşıya kalmalıdır. Tüketiciler ise daha duyarlı olmalılar. Fiyat oyunlarına karşı kayıtsız kalmamalılar. Haklarını aramalılar. Fiyat hileleri gördüklerinde ya Alo 175’e telefon açmalılar ya mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbarda bulunmalılar yahut e-devlet kanalıyla şikâyet dilekçesi vermeliler.”