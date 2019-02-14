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Üretici tanzim satıştan memnun! 3 günde bin ton...

Sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişi önlemek amacıyla İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına Antalya'dan 3 günde bin ton domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gönderildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 06:26
Üretici tanzim satıştan memnun! 3 günde bin ton...

Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satışları bugün dördüncü gününe ulaştı. Belediyeler aracılığıyla kurulan çadır ya da mobil araçlarda domates, biber, patlıcan, salatalık, soğan ve patates uygun fiyattan satılıyor. İki büyükşehirdeki tanzim satışlarının ürünlerinin büyük bir bölümünü turizmin yanı sıra örtü altı tarımın başkenti Antalya'dan karşılanıyor. Çiftçinin mağdur olmaması, tüketicinin pahalı ürün almaması amacıyla üretici ve tüketici, tarım kredi kooperatifleri ve belediyeler aracılığıyla direkt buluşturuluyor. Antalya'dan gönderilen ürünlerin büyük bölümü ise Kaş ilçesinin Kınık mahallesinden karşılanıyor.

50 kişilik ekip çalışıyor

Kararın alınmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği kısa sürede organize oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal önderliğine 50 kişilik ekip oluşturuldu. Antalya'daki 26 kooperatifin dahil olduğu organizasyonda 7 ayrı noktada alım merkezi oluşturuldu. Çiftçiyle direkt temasa geçtiklerini belirten Kasal, 35 ziraat mühendisinin seralarda sebzeyi kontrol ettikten sonra satın aldığını söyledi. Paketleme işleminin üretici tarafından yapıldığını belirten Kasal, ürünlerin yine çiftçiler tarafından alım noktalarına ulaştırıldığını söyledi.

Üçte ikisi Antalya'dan

Ürün satın aldıkları çiftçilerin kooperatif üyeleri olduğu için kimlerde ne kadar ürün olduğunu bildiklerini dile getiren Kasal, Türkiye genelinden bugüne kadar 1500 ton ürünün tanzim için toplandığını, bunun 1000 tonunun Antalya'dan İstanbul ve Ankara'ya ulaştırıldığını söyledi. Günlük sevkiyatın giderek arttığını dile getiren Kasal, "Ağırlıklı olarak domates gönderiyoruz. Sebzeleri o günkü hal fiyatları ile alıyoruz. Minimum maliyetlerle alıp sevk ediyoruz. Kesinlikle kar ve komisyon almıyoruz. Örnek olarak iki gündür hal fiyatları domatesin fiyatı 2,5 ile 3 lira (ihcarat ürün) arasında satılıyor. Biz de 50 kuruş ile 80 kuruş arasında operasyon masrafımız oluyor. Bu rakamı da ekledikten sonra tanzim bölgelerine gönderiyoruz" dedi.

Çiftçi de memnun

Ürün tedarikinde problem yaşamadıklarını vurgulayan Yakup Kasal, çiftçilerin isteyerek ürünlerini kendilerine getirdiğini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Kasal, "Çiftçi hale götürmüş olsaydı komisyon kesintisi olacak. Biz komisyon kesmediğimiz için fiyat avantajı var. Parasını alma garantisi var. Üreticiden aldığımız ürünün 15-20 gün içinde parasını ödemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'Fiyattan memnunuz'

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde, serada domates üreten Mustafa Bahar, tanzim satışları için bugüne kadar 30 ton ürünü Tarım Kredi Kooperatifi'ne verdiğini söyledi. Bahar, kooperatiften domates talebinde bulunulduğunu belirterek, "Hiçbir sıkıntımız yok. Fiyattan memnunuz, fiyatların uzun süre böyle devam etmesini istiyoruz. Mayıs ayında fiyatlar düşecektir. Şu anda domatesimizi 2,5 ile 3 lira arasında satıyoruz. Kooperatiflerin ürünlerimizi alması bizim için çok iyi. Yüzlerce tüccar var, bazıları para vermiyor; ama tanzim satışlarında böyle sıkıntı yaşamayız. Çünkü arkasında devlet var" dedi.

'Tarım kredi kooperatifleri almaya başlayınca rahatladık'

Aynı bölgede domates üreten Bayram Kırca da ürünlerini kooperatiflerin yanı sıra tüccara verdiğini söyledi. Hallerde yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle ürünlerini bu dönem kooperatiflere verdiğini anlatan Kırca, "Ürünlerimiz çoğaldı, Tarım Kredi Kooperatifleri de almaya başlayınca rahatladık. Bu alışverişten mutluyuz. 1 lira 80 kuruşa ürettiğimiz domatesi 2,5 liraya satıyoruz" diye konuştu.

Kaş'taki Tarım Kredi Kooperatifi'nin Mal Alım Merkezi'ne kasalar içinde domates bırakan İsmail Layık ise domatesleri paketlenmesi için getirdiğini belirterek, "Burası tanzim satış yerlerine getiriyor. 3 liradan aşağı ürün, tat vermiyor. Tüketiciyi düşündüğümüz kadar üreticiyi de düşünmemiz gerekiyor. Şu anki fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 06:26
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. tanzim
  5. üretici
  6. çiftçi
  7. Sebze-meyve

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