'Üreten Kadınlar Destek Paketi' kapsamında 49 milyar TL finansman sağlandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel hazırlanan finansal ürün ve çözümlerle Türkiye’nin her noktasına ulaşarak kesintisiz destek veren Halkbank, geleneksel hale gelen ve girişimcilik ekosisteminde büyük ilgi gören "Üreten Kadınlar Yarışması"nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Başvuruları 17 Ekim'de başlayacak olan yarışmanın ödül töreni 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekonomiye yaptıkları katkının yanı sıra; istihdamı destekleyen, sürdürülebilir finansman yapıları ve teknoloji yatırımlarıyla bulundukları yöreye katma değer sağlayan, sıfır atık konularında duyarlı hikâyeleri ve iş fikirleriyle ilham kaynağımız olan kadın girişimcilerimizin, gereken alaka ve takdiri görebilmeleri adına ödüllendirilmelerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.

Halkbank'ın güçlü bilançosu, likidite ve özkaynak yapısıyla Türkiye’nin en büyük 3 bankası arasında konumlandığını bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemize değer katmaya devam eden bankamız; üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan kadınlarımızın her daim finansal destekçisi olmaya devam edecektir. 2021'den bugüne 'Üreten Kadınlar Destek Paketi' ile 205 bin kadın girişimciye ve kadın kooperatifine toplam 49 milyar TL finansman sağladık.

Girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesi için kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Üreten kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine vesile oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gururunu yaşarken; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ülkemize katkı sunma kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır."

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Son başvuru tarihi 15 Aralık

Yarışmaya başvurular, 17 Ekim – 15 Aralık'ta bankanın resmi web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden başvuru formunun doldurulup kaydedilmesi ile gerçekleştirilecek. Türkiye için üretim ve istihdam sağlayan hisseleri toplamının en az yüzde 50’si kadın girişimcilere ait olan tüm işletmeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya ortaklarının yüzde 50’sinin kadın olduğu kooperatiflere açık olan yarışmaya her firma/kooperatif yalnızca bir başvuruda bulunabilecek.

"Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" olmak üzere 5 ayrı kategoride birincilere nakdi ödüller verilecek. Kadın üreticileri desteklemek üzere nakdi ödüllerin yanı sıra; Bankacılık Hizmet Paketi de takdim edilecek.