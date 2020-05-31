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Aktüel

Ürdünlü milletvekili: "İsrail Mavi Marmara'ya saldırarak insan hakları ihlallerinin en çirkin şeklini kaydetti"

"Özgürlük filosu, Filistin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyen Türkiye'nin insanlığının delilidir"

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:52:37 -
Ürdünlü milletvekili: "İsrail Mavi Marmara'ya saldırarak insan hakları ihlallerinin en çirkin şeklini kaydetti"

AMMAN (AA) - Ürdün Parlamentosunda Filistin Komitesi Başkanı Yahya es- Suud, işgalci İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırarak insan hakları ihlallerinin en çirkin şeklini kaydettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 10. yılında AA muhabirine konuşan Suud, "İşgalci İsrail'in kanlı saldırısı, insanlığa karşı işlenmiş kara bir lekedir. İsrail Mavi Marmara'ya saldırarak insan hakları ihlallerinin en çirkin şeklini kaydetti." ifadesini kullandı.

"Özgürlük filosu, Filistin davasından hiçbir zaman vazgeçmeyen Türkiye'nin insanlığının delilidir." diyen Suud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Haşimi Krallığı'nın "Kudüs ve İslami emanetler üzerindeki koruyucu sıfatına destek veren tutumunun" da bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.




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