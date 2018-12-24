0553 313 94 23

Ürdün'den İsrail'e çağrı: Derhal sona erdirin

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin endişe verici boyutta olduğunu belirterek, 'söz konusu ihlalleri derhal sona erdirme' çağrısında bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 20:49
Ürdün'den İsrail'e çağrı: Derhal sona erdirin

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Talmudik ayinler ve Rahme Kapısı'ın Müslüman cemaate açılmaması şeklinde devam eden ihlalleri endişe verici." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kutsal mekanları hedef alan çirkin saldırılarının bütün Müslümanların duygularını provoke ettiğini kaydeden Ebu Basal, Aksa'nın, orada bulunan tüm görevlilerin ve cemaatin güvenliğinden işgalci güç olarak tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Ebu Basal ayrıca İsrail'e "söz konusu ihlalleri derhal sona erdirme" çağrısında bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:49
  1. Ürdün
  2. israil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolesterol hapları uyarısı!
    1. Kolesterol hapları uyarısı!
    2. Ceviz lekesini çıkarma yöntemleri
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Kapalı alanlar mikrop kaynıyor!
    5. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    6. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    7. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    8. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    9. 9 suçtan aranan zanlı uyuşturucu ve..
    10. Özbekistan-Tacikistan sınır koruma..
    11. Ürdün'den İsrail'e çağrı: Derhal sona..
    12. Ürdün'den "İsrail'in Aksa'ya yönelik..
    13. İsrail güçlerinin üzerine Türk..
    14. Karaciğer hastalıkları kendini nasıl..
    15. Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
    16. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    17. Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
    18. "Evren Tasarımları-Kainat Formları"..
    19. Havuç suyu ağız kokusuna iyi geliyor
    20. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni