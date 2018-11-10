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Ürdün'de sel felaketi: 11 kişi öldü

Ürdün'de aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21
Ürdün'de sel felaketi: 11 kişi öldü

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, orta ve güney kesimler başta olmak üzere ülkede etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Guneymat, yüzlerce sivil savunma personelinin selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sözcü Guneymat, gece yaptığı son açıklamada, ülkedeki sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan bir dalgıcın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA da ordu birliklerinin sel felaketinin ardından arama kurtarma operasyonları için takviye sağladığını duyurmuştu.

Ürdün'de şiddetli yağışlar sebebiyle geçen ay Ölü Deniz bölgesinde oluşan selde de 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21
  1. şiddetli yağış
  2. Ürdün
  3. sel
  4. doğal afet

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