Ürdün'de salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi

AMMAN (AA) - Ürdün'de son 24 saatte 279 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının gürüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Ulaştırma Bakanı Halid Seyf ve Ürdün Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Mazin el-Feraya ülkedeki Kovid-19 vakaları ve alınan yeni tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Cabir, son 24 saatte 279 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 131'e yükseldiğini, 66 Kovid-19 hastasının daha sağlığına kavuşarak iyileşen sayısının ise 2 bin 438'e ulaştığını belirtti.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir gün içinde en yüksek vaka sayısı görülmüş oldu.

Hükümet Sözcüsü Adayile de, hükümetin ülke genelinde cenaze ve taziye törenleri dahil her türlü toplu yapılan faaliyetin yasaklanması kararı aldığını, kararı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Seyf de, 23 Eylül'den itibaren yurt dışından gelenlere otellerde karantina uygulamasının sona erdiğini ve evlerde karantinayla yetinileceğini ifade etti.

Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Feraya ise, ülkenin güneyindeki Kerak kentinin Gor el-Safi ve Gor el-Mezraa bölgelerinde vakalardaki hızlı artış nedeniyle Pazar gününden itibaren iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Ürdün hükümeti pazartesi günü, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici süre yeniden eğitime ve camilerde toplu ibadete ara verilmesi yönünde karar almıştı.