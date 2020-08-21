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Spor Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi
Spor

Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:00:32 -
Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi

AMMAN (AA) - Ürdün Futbol Federasyonu, El-Faysali Spor Kulübü oyuncularından 5'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerini durdurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 futbolcu ile onlarla temas kuran antrenörler ve idareciler dahil tüm takım arkadaşlarının karantinaya alınacağı, diğer takımlardaki oyuncuların da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gelişme nedeniyle bugünden başlamak üzere 14 gün boyunca tüm futbol faaliyetlerine ara verildiği ifade edildi.

Ürdün'de şu ana kadar 11 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam 1498 kişi virüse yakalandı.


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