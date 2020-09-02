Ürdün'de koronavirüs gölgesinde "yüz yüze eğitim kararı" uzmanları ikiye böldü

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke tarihinde yapılan en uzun okul tatilinin ardından yeni ders yılı için okullar açılıyor.

Ülkede yeni eğitim yılının nasıl olması gerektiğiyle ilgili birçok görüş ortaya koyulurken, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın okulların genel olarak Eylül aynın başında açılacağını ve sadece istisnai durumlarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıklaması tartışmalara son noktayı koydu.

Bakanlığın kararını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, ikiye ayrılmış durumda. Kararı destekleyenler uzaktan eğitimin başarısız olduğunu savunurken, karşı çıkanlar ise koronavirüs vaka sayılarının artabileceği uyarısında bulunuyor.

-Bakanlığın kararı uzmanları ikiye böldü

Uzaktan eğitimine devam edilmesi gerektiğini savunan uzman Zevkan Ubeydat, "Koronavirüs salgını devam ederken öğrencilerin okula dönmesi ülkede vakaları artıracak bir serüvene atılmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın mevcut durumu ve halkın baskısını düşündüğünü ve kararı alanların bunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmediğine işaret eden Ubeydat, "Uzaktan eğitim şu anda en uygun seçenektir." dedi.

Ubeydat, Bakanlığın özel okullardaki 40 bin öğretmenin işsiz kalması durumunu da göz önüne alarak bu kararı verdiğine dikkati çekti.

Yüz yüze eğitime dönülmesini savunan psikolojik danışman ve eğitim uzmanı Halil ez-Zuyud ise, "Ürdün'de uzaktan eğitimin uygulanması için uygun bir sistem olmaması nedeniyle başarısız olunduğu ispatlandı." diye konuştu.

Kovid-19 salgınıyla ilgili verilerin eğitimde alışılmamış önlemler alınmasını gerektirdiğini kaydeden Zuyud, okulların normal bir şekilde açılması ve düzenlemeler yapılması için iki haftaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Zuyud, bakanlığın öğrencilerin okula alışması için eğitim yılının ilk ayını öğrencilerin psikolojik olarak adaptasyonuna ayıracağını söyledi.



