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Dünya Ürdün'de kabilelerin Kral Abdullah'a desteği azalıyor!
Dünya

Ürdün'de kabilelerin Kral Abdullah'a desteği azalıyor!

Ürdün'de hükümetin Hirak hareketinden 20'den fazla insanı hapiste tutması kabileler ile kral arasında gerginliği tırmandırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:31:00 -
Ürdün'de kabilelerin Kral Abdullah'a desteği azalıyor!

Ürdün'de Arap Baharı sırasında ortaya çıkan hareketlerden biri olan 'Hirak', ülkede demokratik reformların uygulanmasını talep ediyordu.

Ancak hareketteki bazı isimler "terörizm ve siber suçlardan" sorumlu tutuldu ve hapse atıldı.

Siyasi mahkumların aileleri, başta mahkumların hapisten çıkarılmasını talep etmek ve Kral II. Abdullah hükümetinin diğer politikalarını eleştirmek için bir araya geldi.

Ülkede nüfuzu yüksek olan önemli kabilelerin liderlerinin de katıldığı toplantıda, kraliyet ailesinin israflarından, halkın açlık ve yoksulluğundan ve suç oranlarının yükselmekte olduğundan bahsedildi.

Aynı zamanda mahkumlara hapishanelerde işkence edildiği ve buna bir son verilmesi gerektiği bildirildi.

1999'da ülkenin başına geçen ve daha çok liberal politikaları benimseyen Kral II. Abdullah, "kabilelerin toplumda ve yönetimde büyük ölçüde söz sahibi olduğu düzeni değiştirerek daha medeni bir devlet idealini hayata geçirmek istediğini" belirtmişti.

II. Abdullah'ın izlediği politikalar, ülkede krallık ile kabileler arasındaki yol ayrımını belirgin hale getiriyor.

Kaynak: Mepa News

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