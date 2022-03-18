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Dünya Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı
Dünya

Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 13:53:00 -
Ürdün'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde yer alan Türk Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Büyükelçilik Askeri Ataşesi ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra bazı yabancı büyükelçi ve diplomatlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, şehitliğe çiçek ve çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Aramaz, törende yaptığı konuşmada, tarih okumanın ve tarih bilmenin önemine işaret etti.

Tören kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği "Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesi" isimli fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.

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