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Aktüel Ürdün ve Rusya Dışişleri bakanları "bölgedeki krizlerin çözümü için koordinasyon çabalarını" görüştü
Aktüel

Ürdün ve Rusya Dışişleri bakanları "bölgedeki krizlerin çözümü için koordinasyon çabalarını" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:36:07 -
Ürdün ve Rusya Dışişleri bakanları "bölgedeki krizlerin çözümü için koordinasyon çabalarını" görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile "bölgedeki krizlerin çözümü için koordinasyon çabalarını" görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, Amman ile Moskova arasındaki güçlü ilişkiler ile çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması konularını ele aldı.

Filistin meselesine ilişkin gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede, müzakerelerin ciddi şekilde yeniden başlatılmasına yönelik çabaların devam etmesinin ve Filistin uzlaşının sağlanmasının önemi vurgulandı.

Safedi bu konuda Rusya'nın, bölgesel ve uluslararası gereklilik olan çatışmayı çözmenin, adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın bir yolu olarak uluslararası hukuk temelindeki iki devletli çözüm konusunda sergilediği tutumu takdir etti.

Görüşmede ayrıca Suriye krizi ve krize çözüm için çalışmaların sürdürülmesi konuları da ele alındı.

Safedi ile Lavrov, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri güçlendirme yollarına ilişkin müzakerelerin takip edilmesi için en kısa sürede bir araya gelinmesi, istişareye ve koordinasyona devam edilmesi konularında mutabık kaldı.

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