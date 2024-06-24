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Dünya Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan savaş uyarısı
Dünya

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan savaş uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 03:32:00 -
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan savaş uyarısı

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan etkilenen Lübnan'ın "güvenlik ve istikrarının önemini" vurgulayarak, geniş çaplı bir savaş konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı Abdullah, başkent Amman'da Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini, giderek kötüleşen insani felaketin durması için Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardım ulaştırılmasının önemini dile getirdi.

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Kral Abdullah, "bölgedeki çatışmanın genişleme tehlikesi" konusunda uyarıda bulunarak, Lübnan'ın istikrarının ve güvenliğinin sürdürülmesinin gerektiğine dikkati çekti.

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