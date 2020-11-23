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Aktüel Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:51:08 -
Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 66, Irak'ta 38 ve Libya'da 13 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 66 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 302'ye, vaka sayısının da 188 bin 410'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 120 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 136 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 11 bin 996'ya, vaka sayısının da 537 bin 457'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 467 bin 654 oldu.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 650 kişinin enfekte olduğu, 678 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilere göre salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybının 1102'ye, vaka sayısının da 78 bin 473'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 49 bin 592'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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