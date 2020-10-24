  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor
Aktüel

Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:03:53 -
Ürdün: Hakaret içerikli karikatürler aşırılık ve şiddeti besliyor

AMMAN (AA) - Ürdün, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam Peygamberi'ne hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayınlanmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun dünyadaki tüm Müslümanların duygularını incitmekle kalmayıp inançlara saygı ilkesini de açık şekilde ihlal ettiğini belirten Fayiz, şunları kaydetti:

"Bu adım, dini sembollere, inançlara ve kutsallara yönelik açık bir hedef oluşturur. Hakaret içerikli paylaşımlar, aşırılık ve şiddet kültürünü besler."

Başkalarının ideolojisini reddedenlerin sahip oldukları resmi ve siyasi pozisyonlarına güvenmesinin tehlikelerine dikkati çeken Fayiz, "Bugün uluslararası toplumun, tüm insanlığı tehdit eden mezhepsel, dini veya etnik bölünmelerin beslenmesine değil, daha fazla dayanışma ve yakınlaşmaya ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

- Fransa'da karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özgürlükleri savundukları iddiasıyla karikatürleri yayımlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...
Gündem

Savcı Sayan'dan olay sözler: Meral Akşener karşı çıktığı için...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İP ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya Donanması'nın ASELSAN'dan satın aldığı "ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar"ın ülkeye ulaştığı bildirildi..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay