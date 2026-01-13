  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Uraloğlu müjdeyi 'mahcubuz' diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!
Gündem

Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uraloğlu müjdeyi ‘mahcubuz’ diyerek duyurdu: Marmaray da gazetecilere ücretsiz oluyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’daki gazetecilerin Marmaray’ı ücretsiz kullanabilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 kanal ortak yayını ile “Anadolu Soruyor” özel röportajında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Gazeteci Sinan Burhan’ın, “Gazetecilerin bir talebi oldu. Diyorlar ki İstanbul’da belediye otobüslerine ve metrolara ücretsiz binebiliyoruz ancak Marmaray’da binemiyoruz” diyerek, bu konuda bir çalışma olup olmadığını sordu.

Uraloğlu ise bu konuda gazeteci arkadaşlara mahcup olduğunu ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’la konuştuğunu söyleyen Uraloğlu, “O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız” dedi.

 

okur

niyeki gazetecilerin ne özelligi var
