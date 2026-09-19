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Ekonomi Uraloğlu anlattı: Kalkınma Yolu'nda kalan imza Erdoğan'ın devreye girmesiyle atıldı
Ekonomi

Uraloğlu anlattı: Kalkınma Yolu'nda kalan imza Erdoğan'ın devreye girmesiyle atıldı

Yeniakit Publisher
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Uraloğlu anlattı: Kalkınma Yolu'nda kalan imza Erdoğan'ın devreye girmesiyle atıldı

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu imza töreninde son anda sıkıntı çıktığını, Erdoğan'ın devreye girmesiyle kalan imzanın atıldığını AK Parti toplantısında anlattı.

İstanbul'dan Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken otomobiline açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki kuyumcu toptancısı Hamdi Mor, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Araç'a gönderilen cenaze, Veznedar Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Alınören köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Otomobiline Canhıdır Köprüsü altında ateş açıldı

Saldırı, 17 Eylül Perşembe günü Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mor'un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Mor ağır yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuyumcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze namazına kuzeni olan Araç Belediye Başkanı da katıldı

Cenaze namazına Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Mor'un kuzeni olan Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevglioğlu'nun yanı sıra vatandaşlar ve Mor'un ailesi katıldı. Namaz sırasında Mor'un yakınları güçlükle ayakta durdu.

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