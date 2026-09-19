Karadeniz'de sağanak felaketi: Yollar çöktü, evler tahliye edildi
Rize ve Trabzon’da etkili olan şiddetli sağanak, su baskınları ve heyelanlara yol açarken bazı yollar ile istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize ve Trabzon’da etkili olan şiddetli sağanak, su baskınları ve heyelanlara yol açarken bazı yollar ile istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.
Rize'de dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Karadeniz Sahil Yolu'nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede yağışın ardından su baskınları oluştu, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
İyidere ilçe merkezinde ise yağış nedeniyle toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı araçların su içinde kaldığı yağışın ardından, çay bahçelerinde heyelanlar oluştu.
"TEDBİR AMACIYLA 7 EVİ TAHLİYE ETTİK" İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi. Mete, bütün personelle sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik." dedi.
"TEDBİR AMACIYLA 7 EVİ TAHLİYE ETTİK" İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi. Mete, bütün personelle sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik." dedi.
Mete, ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Öncelikle kapanan iki ana güzergahı açacağız, ardından diğer mahalle yollarına ulaşacağız. Devletimiz şu anda milletinin yanında, bugün bunu bir kez daha gösterdi. İyidere tarihinde bu kadar yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı." ifadelerini kullandı.
RİZEVALİLİĞİ UYARIDA BULUNDU: Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabildiğine işaret edilerek, "Buna bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
METREKAREYE 186 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ: Sağanaktan etkilenen İyidere ilçesinde incelemelerde bulunan Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren bölgesel olarak yoğun bir yağış dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Yağışın sabah saatlerinde yavaşlamasına rağmen öğleden sonra yeni bir yağış beklediklerini dile getiren Vali Baydaş, "İlimizde şu ana kadar tespit edilen metrekareye 190 kilograma yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 186 kilogram yağışın düştüğü bölgelerimiz var. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere yağış bekliyoruz. Toplamda belki 200-250 kilogramı bulmuş olacak yağan yağmur." diye konuştu.
Baydaş, yağışın en çok İyidere ilçesinde hissedildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimiz genelinde toplam 3 binin üzerinde menfez var. Menfezleri yaklaşık iki yıldır sürekli temizliyoruz Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada arkada göreceksiniz heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek Karayolları gerek DSİ ve gerekse belediye ekiplerimiz geceden beri burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz, ilimiz genelde herhangi bir can kaybımız yok. Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var." Yağışla ilgili gerekli uyarıları daha önce yaptıklarına değinen Baydaş, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık ama birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzeme menfezi tıkamış, inşallah onu hızlıca açacağız." dedi.
19 Eylül 2025'te de kentte sağanağın etkili olduğunu hatırlatan Baydaş, sahada görev alan ekiplere teşekkür ederek vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Lojistik Merkezinde herhangi bir hasar olmadığını aktaran Baydaş, "Orada zaten inşaat sürecimiz var. Orada herhangi bir hasarımız yok. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer menfezlerde de bir problem yok. Bunca yağışa rağmen özellikle sahil yolu üzerindeki menfezler vazifelerini yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.
Hasar tespit çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşan Baydaş, ilçe merkezinin kot olarak Karadeniz Sahil Yolu'nun altında kaldığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: "Bu sadece bu ilçe için değil, belki de Karadeniz'de birçok yerleşim yeri için olan bir durum. O kot düşük ama derelerde o kot hesaplanarak planlanmış, menfezler o kot hesaplanarak planlanmış. Bu sadece İyidere'ye ya da buraya has bir durum değil. Belki de boylu boyuna bütün Karadeniz'de bu mesele, bu bir problem olarak var. Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibarıyla başlıyoruz. İş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız."
Vali Baydaş, il genelinde irili ufaklı 40 heyelanın meydana gelmesine karşın bunların hayatın akışını etkileyecek düzeyde olmadığını sözlerine ekledi.
TRABZON'DA İSTİNAT DUVARI VE YOL ÇÖKTÜ: Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilerek, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Öte yandan Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu site içerisindeki 2 binada ikamet eden vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edildi. Zarar oluşan bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı.
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