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Dünya Ural Nehri taştı binlerce ev sular altında kaldı
Dünya

Ural Nehri taştı binlerce ev sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:19:00 -
Ural Nehri taştı binlerce ev sular altında kaldı

Rusya’nın Orenburg bölgesine bağlı Orenburg kentinden geçen Ural Nehri’nin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin etkileri sürüyor.

Orenburg Belediyesinden yapılan açıklamada, nehrin kentten geçen bölümünde su seviyesinin 11 metreyi aştığı belirtildi. Şehirde tahliyelerin devam ettiği, son 24 saatte 9’u çocuk 88 kişinin güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı. Orenburg’da su seviyesinin bugün zirve noktaya ulaşmasının, iki gün sonra ise düşmesinin beklediği ifade edildi. Kentte sular altında kalan evler, havadan görüntülendi. 

Bölge genelinde 11 binden fazla ev sular altında 

Orenburg bölgesel hükümetinden yapılan açıklamada ise toplam 67 yerleşim yerinde 11 binden fazla evin sular altında kaldığı duyuruldu. Toplam 2 bin 94’ü çocuk olmak üzere 10 bin 739 kişinin de tahliye edildiği kaydedildi.

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