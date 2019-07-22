Ünye’ye kruvaziyer liman müjdesi

Ordu’nun denizden daha çok yararlanması, ekonomik-sosyal, turizm ve istihdama yönelik yatırımlara açılması için çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port ve Kruvazyer Limanıyla ilgili projelerin hazırlanması için önemli adımlardan birisini daha attı. Başkan Güler, bu projelere kaynak sağlayacak banka temsilcileriyle görüşmelere başladı. Güler, “Ünye Port Karadeniz’de etkili ve stratejik büyük bir konteyner limanı olacak ve Karadeniz’in etrafındaki ülkelere, Türk Cumhuriyetlerine hatta oradan Uzak Doğu’ya entegre olacak, Türkiye’yi tüm Karadeniz’de lider konuma getirecek, büyük bir yatırım olacak” diye konuştu.