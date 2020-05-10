  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ünye’de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar bayram havası yaşadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninde sokaklarda yürüyüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:39:58 -
Ünye’de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar bayram havası yaşadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninde sokaklarda yürüyüş yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş üstünün bugüne özel 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni dolayısıyla yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlılar adeta bayram havası yaşadı. Kimi "Evde kalmaktan dizlerim uyuştu yürümeyi yeniden öğreniyorum" derken, kimileri de hem yardımlarından hem de yaşlıları düşünerek aldıkları karar için "Allah razı olsun" diyerek devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı