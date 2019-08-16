Ünye’de metruk binalar yıkılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde taşıyıcı sistemi zarar gören, tehlike arz eden ve bağımlıların sık kullandığı metruk binalar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

İlçenin muhtelif mahallelerinde taşıyıcı sistemi zarar gören, yoldan geçen vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşların rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkmaya başladı. Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kaledere Mahallesi’nde yapılan yıkımı yerinde inceledi. Başkan Tavlı, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu binaların yıkılmasının önem arz ettiğini belirtti.

“Şuana kadar 5 metruk binanın yasal prosedürleri tamamlandı”

Yapılan yıkımlarla çirkin görüntülerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Tavlı, metruk binaların çocuklar ve yetişkinler için tehlike oluşturduğunu ifade ederek, “Farklı mahallelerimizde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu binaların yıkılması aciliyet arz ediyordu. Sokakta oynayan çocuklarımızın aileleri artık daha rahat olacak. Çünkü bu binalar özellikle çocuklarımız için büyük riskler oluşturmaktaydı. Farklı amaçlarla da kullanılan bu binalar mahalle aralarında risk oluşturmaktaydı. Yıkılacak binalarla ilgili yasal işlemleri yerine gitmek durumundayız. Bu binaların sahiplerine teker teker ulaşarak yıkımla ilgili görüşlerini alıyor ve onaylamalarının ardından yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Kontroller sonrasında şuana kadar 5 metruk binanın yasal prosedürleri tamamlandı ve yıkım çalışmalarına başladık. Diğer metruk binalarla ilgili yasal süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Tavlı, sürecin tamamlandığında işlemi deva eden metruk binaların da yıkılacağını belirterek, bu sayede mahallelerde oluşan çirkin görüntünün ortadan kalkacağını aktardı.