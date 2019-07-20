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Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için proje çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:14
Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için proje çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim vaatleri arasında yer alan ve Ordu’nun vizyon projeleri arasında bulunan Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için çalışmalara başladı.


Ordu’nun denizden daha çok yararlanması, ekonomik-sosyal, turizm ve istihdama yönelik yatırımlara açılması için çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı’nın projelerinin hazırlanması, bu projelere kaynak sağlayacak banka temsilcileri ile görüşmelere başladı. İlk etapta fizibilite raporlarının hazırlanması ve ardından proje ihalesine çıkılması beklenen çalışma kapsamında Ordu’nun bu iki büyük yatırıma kavuşması için tüm imkanlar kullanılacak.



“Ünye Port Karadeniz’in yıldızı olacak”


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘Ünye Port’ olarak adlandırılan Ünye Konteyner Limanı’nın gelecekte tüm Karadeniz Bölgesini etkileyen, Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek bir yatırım olacağını söyledi. Karadeniz Bölgesi’nin önümüzdeki 10 yılda büyük önem kazanacağını belirten Güler, “Ünye Port Karadeniz’de etkili ve stratejik büyük bir konteyner limanı olacak ve Karadeniz’in etrafındaki ülkelere, Türk Cumhuriyetlerine hatta oradan Uzak Doğu’ya entegre olacak Türkiye’yi tüm Karadeniz’de lider konuma getirecek büyük bir yatırım olacak” dedi.



“Kruvaziyer turizmi gelişiyor”


Ordu’da kruvaziyer turizmini başlatmak için rıhtım iskelesinin uzatılarak ‘kruvaziyer limanı’ haline getireceklerini kaydeden Güler, dünyadaki turizm algısının değiştiğini, artık tatilcilerin deniz, kum ve güneşten ziyade yeni yerler görmek, yeni tatlar keşfetmek istediklerini dile getirdi. Güler, “Son yıllarda kruvaziyer turizminde Türkiye’nin yıldızı parlıyor. Denize kıyısı olan Ordu’muzun kruvaziyer turizminden aldığı pay almasını hedefliyoruz. Kruvaziyer turizmi ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi gereksinimlerin karşılanmasına yönelik turizm ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. Bu sayede fazla bilinmeyen ama bir çok doğa ve kültür hazinesine ev sahipliği yapan Ordumuza böyle bir turizm potansiyelini arttıracak bu yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:14
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