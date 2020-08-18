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Aktüel Ünye Kaymakamı Güney ve Belediye Başkanı Tavlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Ünye Kaymakamı Güney ve Belediye Başkanı Tavlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:25:34 -
Ünye Kaymakamı Güney ve Belediye Başkanı Tavlı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ünye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Tavlı'nın Kovid-19 şüphesiyle yapılan ikinci test sonuclarının pozitif çıktığı belirtildi.

Güney ve Tavlı'nın sağlık durumları iyi olduğu, tedavilerinin izole ev ortamında sürdürüldüğünün altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan şifalar diliyoruz. Bu zorlu süreçte görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilere kolaylıklar diliyor ve onlara saygı ve teşekkürün en somut göstergesi olarak sizleri bir kez daha alınan tedbirlere gönüllü olarak uymaya davet ediyoruz."

Öte yandan, Belediye Başkanı Tavlı da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sevgili hemşehrilerim, koronavirüs şüphesiyle yapılan ikinci test sonucum pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte kontrol amaçlı evimde izole durumdayım. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. Allah'a emanet olunuz."

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