Unutulmazlar arasına girecek bir görüntü daha! 65 yaş üstü 3 kişi polis gelince otların arasına saklandı
İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı. O anlar amatör kamera tarafından anbean kayda alındı.
İstanbul Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.
Polisler gidince çıktılar
65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.