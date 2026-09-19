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Yaşam Unutulan el freni pahalıya patladı: Sürücüsüz araç iş yerini yıktı geçti!
Yaşam

Unutulan el freni pahalıya patladı: Sürücüsüz araç iş yerini yıktı geçti!

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Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sürücünün ihmalkarlığı az kalsın büyük bir felaketle sonuçlanıyordu! Elazığ'da el freni tam çekilmeden park edilen hafif ticari araç, sürücüsünün inmesinden bir süre sonra kendi kendine hareket ederek emlak dükkanına daldı!

Elazığ'da el freni çekilmeyen hafif ticari araç, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek bir iş yerine girdi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden hafif ticari araç, bir emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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