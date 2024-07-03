Unutmayın, her VPN aynı değil! VPN satın alırken bilmeniz gerekenler

VPN'ler, cihazınız ve internet arasında şifrelenmiş bir tünel sağlayarak kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. İnternet aramaları ve indirmeleri gibi trafiğinizi bir VPN sunucusu üzerinden yönlendirerek ve IP adresinizi etkili bir şekilde maskeleyerek, meraklı gözleri web taramanızdan ve diğer etkinliklerinizden uzak tutarak fayda sağlar. Bu şekilde VPN'ler, kişisel verilerinizi korumanıza, gizliliğinizi artırmanıza ve diğer senaryoların yanı sıra potansiyel olarak riskli halka açık Wi-Fi üzerinden bağlanırken bile kendinizi güvende tutmanıza yardımcı olabilir.

Artı ve eksileriyle VPN

Güvenlik ve gizlilik bilincine sahip bir internet kullanıcısıysanız VPN kullanmanın pek çok potansiyel faydası var. Seçtiğiniz modele bağlı olarak, bunlar şunları içerir:

Geliştirilmiş gizlilik: Konumunuz ve kimliğiniz maskelenerek sizi üçüncü taraf reklam izleyicilerinden ve diğer potansiyel gizlilik ihlali teknolojilerinden korur. Ayrıca İnternet Servis Sağlayıcınızın (İSS) tarama alışkanlıklarınızı izlemesini engeller ve özellikle baskıcı rejimlerin olduğu ülkelerde endişe kaynağı olan devlet yetkililerinin trafiğinizi gözetleme kabiliyetini sınırlar. Bazı VPN'ler gizliliğinizi daha da artırmak için DNS sızıntı koruması gibi özellikler sunar.

Güvenli halka açık Wi-Fi kullanımı: Dışarıdaysanız ve favori web sitelerinize erişmek istiyorsanız halka açık Wi-Fi harika bir kaynaktır. Ancak bir riski de beraberinde getirir. Kötü niyetli kişiler bu ağları veya kurdukları sahte Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanarak gezinmenizi takip edebilir, hesap girişlerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi çalabilir. VPN, internet trafiğinizi şifreleyerek bağlantınızı güvende tutar ve meraklıların verilerinizi ele geçirmesini engeller.

Kurumsal ağlara güvenli uzaktan erişim: Günümüzde giderek daha fazla sayıda insan uzaktan çalışıyor, bu da hareket halindeyken kurumsal ağlara veya bulut tabanlı iş uygulamalarına erişmemiz gerekebileceği anlamına geliyor. Bir VPN ile halka açık Wi-Fi kullansanız bile bu bağlantı güvende tutulacaktır. Bununla birlikte, iş VPN'lerinin saldırganlar için favori bir hedef olduğu unutulmamalıdır.

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Güvenli dosya paylaşımı: Bir kez daha VPN, cihazınız ile ulaşmak istediğiniz dijital hedef arasında şifreli bir tünel oluşturduğundan hassas dosyaların üçüncü taraflarla güvenli bir şekilde paylaşılabilmesini sağlar. VPN ayrıca oturum ele geçirme olasılığını da azaltır. Bu, bilgisayar korsanlarının web sitelerine sizin gibi giriş yapmak için oturum kimliğinizi çalması durumunda gerçekleşir.

Güvenli ödemeler: VPN'inizin trafik şifreleme özellikleri, çevrimiçi ödeme yaparken kart verilerinizin aktarım sırasında güvende olmasını sağlar. Ancak VPN sizi finansal bilgilerinizi kimlik avı sitelerine teslim etmekten korumaz, bunun yerine kapsamlı bir güvenlik yazılımı devreye girer.

Tehditlere karşı gelişmiş koruma: Bazı VPN'ler kötü niyetli reklamlara karşı koruma sağlamak için reklam engelleyici gibi özellikler sunar. Bir VPN hizmeti kendi başına kötü amaçlı yazılım gibi tehditleri engellemek için tasarlanmamıştır ancak tercih ettiğiniz güvenlik yazılımının bir parçası olan bir VPN'e güvenerek, genellikle kötü amaçlı yazılımların ele geçirilmesinden kaynaklanan hesap ele geçirme kurbanı olma riskinizi azaltacaksınız. Bununla birlikte, belirli VPN'lerle ilgili farkında olunması gereken potansiyel endişeler de vardır, bu da araştırmanızı yapmanızı önemli kılar.

Düşük hızlar: Verilerin bir VPN sunucusu üzerinden seyahat etmesi gerektiğinden internet bağlantınızın yavaşlamasına neden olabilir. Bu yavaşlama VPN'in sunucu yüküne, sunucuya olan uzaklığına ve VPN hizmetinin kalitesine bağlı olarak değişebilir.

Sınırlı sunucu seçeneği: Bazı hizmetler, aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca birkaç VPN sunucusu sunabilir, bu da kullanılabilirliği, güvenilirliği ve hizmet kalitesini etkileyebilir. Sınırlı sayıda sunucu aşırı kalabalığa yol açarak düşük hızlara ve sık sık bağlantı kopmalarına neden olabilir.

Değişken güvenlik standartları: Tüm sağlayıcılar aynı yüksek kalitede şifreleme ve katma değerli güvenlik hizmetleri sunmaz. Hatta birçoğu etkinliğinizi kaydetmek, verilerinizi üçüncü taraflara satmak veya bilgisayar korsanlığı girişimlerine karşı savunmasız olmak gibi güvenlik ve gizlilik riskleri de getirebilir.

VPN'de aramanız gerekenler

Gereksinimlerinize uygun bir VPN hizmeti seçmek önemlidir. Bir sağlayıcı ararken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Şifreleme: AES-256 şifreleme gibi güçlü bir şifreleme algoritması kullanan bir VPN seçmeniz önerilir.

Ücretli ve ücretsiz alternatifler: Bazı ücretsiz VPN'ler kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve üçüncü taraflara satabilir. Sağladıkları hizmet için bu şekilde ödeme yaparlar. Ayrıca özellikle oyun gibi belirli kullanım durumları için güvenilirlik ve hız veya bant genişliğinin sıfıra kadar olmadığını görebilirsiniz. Ücretli hizmetler genellikle çok yönlü olarak daha iyi kalite sunar. Sınırsız bant genişliği sunan bir hizmet arayın.

Bir VPN'den daha fazlası: Güvenilir bir siber güvenlik tedarikçisi tarafından sağlanan ve kimlik koruması (dark web tarama/kredi raporu izleme ve kimlik tehdidi uyarıları), parola yöneticisi, DNS sızıntı koruması ve tabii ki çeşitli dijital tehditlere karşı sağlam koruma gibi katma değerli hizmetler de içerebilen bir VPN kullanmayı düşünün.

Sunucular ve konumlar: VPN sağlayıcınız ne kadar çok sunucu ve ülke sunarsa, ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçme konusunda o kadar fazla esnekliğe sahip olursunuz. Coğrafi kısıtlama atlaması, bulunduğunuz yerde kısıtlanmış olabilecek sitelere erişmenize yardımcı olmak için de önemlidir.

Teknolojiler: VPN'ler OpenVPN, WireGuard, IKEv2/IPSec veya SSTP dahil olmak üzere bir veya birkaç protokolü destekleyebilir. Hız ve güvenlik açısından en iyisi olarak kabul edilen OpenVPN'i arayın.

Teknik destek: Bir şeylerin ters gitmesi durumunda teknik desteğin ne kadar iyi olduğunu daha iyi anlamak için çevrimiçi yorumları okuyun. Ayrıca sezgisel ve kullanımı kolay bir VPN hizmeti istediğinizi söylemeye gerek yok.

Gizli günlük kaydı: Gizlilik konusunda özellikle endişeliyseniz, VPN sağlayıcısının internet etkinliğiniz hakkında hangi verileri sakladığını kontrol edin. "Kayıt tutmama" politikası olan bir VPN arayın. Sağlayıcının hangi ülkede/yargı alanında bulunduğunu kontrol etmek de faydalı olabilir. Bazı hükümetler VPN müşterilerinin verilerine erişebilir.