Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos'ta bu hizmetler ücretsiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek olan ulaşım hatlarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirtti.
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.