  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yaşındayken istismara uğradı, yıllarca mücadele etti! Kilise ve rahip 20 bin euro tazminat ödeyecek Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir" Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! 4 ülke aynı masada Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir? İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda Haluk Levent'e bir darbe daha! Milyonlarca takipçili hesabı için karar çıktı Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti Nepal’de sel felaketi! 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiden haber alınamıyor Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması “Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti
Gündem Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos'ta bu hizmetler ücretsiz
Gündem

Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos'ta bu hizmetler ücretsiz

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 Ağustos'ta bu hizmetler ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek olan ulaşım hatlarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirtti.

 

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Dünyada ilklere imza attık! 24 yılda 519 kilometrelik 4 bin 272 köprü yaptık
Bakan Uraloğlu: Dünyada ilklere imza attık! 24 yılda 519 kilometrelik 4 bin 272 köprü yaptık

Gündem

Bakan Uraloğlu: Dünyada ilklere imza attık! 24 yılda 519 kilometrelik 4 bin 272 köprü yaptık

Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor
Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor

Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor

Bakan Uraloğlu’ndan stajyer öğrencilere tavsiyeler: Başarıya giden yolun anahtarı risk!
Bakan Uraloğlu’ndan stajyer öğrencilere tavsiyeler: Başarıya giden yolun anahtarı risk!

Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan stajyer öğrencilere tavsiyeler: Başarıya giden yolun anahtarı risk!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ğavıs

29'da da olsun ne olacak?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23