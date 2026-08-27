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Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Batman'ın Sason ilçesindeki ormanlık alanlarda, ağaç kovuklarında el değmeden üretilen doğal bal, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

#1
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Özellikle balda şifa arayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürün, kilogramı 15 bin liraya varan fiyatlardan alıcı buluyor.

#2
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Sason'da gezgin arıcıların, arılarını beslemek amacıyla götürdükleri kırsal ve ormanlık alanlarda kovanlardan kaçan oğullar, çevredeki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada insan müdahalesi olmadan bal üretmeye başlayan arılar, zamanla ağaçların kovuklarını doğal birer kovana dönüştürüyor.

#3
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Ormanlık alanlarda dolaşan vatandaşlar tarafından fark edilen ağaç kovuklarındaki bal, özel yöntemlerle çıkarılarak satışa sunuluyor. Üretim aşamasında şeker veya ilaç kullanılmadığı belirtilen bal, bu özelliği nedeniyle doğal ve şifalı ürün arayan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

#4
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

#5
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor.

#6
Foto - Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı

Sason'da ormanlık alanlardan çıkarılan doğal balın, üretim sürecinin tamamen doğal olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle piyasadaki diğer ballardan daha yüksek fiyatlara satıldığı ifade ediliyor. Balın kilogram fiyatı 15 bin lirayı buluyor.

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