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Aktüel Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun banka hesabı şaşırttı! Ameliyat karşılığı bir servet yapmış
Aktüel

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun banka hesabı şaşırttı! Ameliyat karşılığı bir servet yapmış

Yeniakit Publisher
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Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun banka hesabı şaşırttı! Ameliyat karşılığı bir servet yapmış

Manisa’da görev yapan ortopedi uzmanı S.E.’nin ameliyatlarını kendisinin yapması karşılığında 51 hastadan para talep ettiği öne sürüldü. Banka kayıtlarında toplam 2 milyon 649 bin 500 liralık ödeme tespit edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı hakkında yürütülen soruşturmada banka hareketleri dikkat çekti.

 

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ortopedi uzmanı S.E'nin 19 Mart'ta hastası İ.G'den ameliyatını gerçekleştirmek için şahsi banka hesabına 45 bin lira göndermesini istediği yönündeki iddia üzerine inceleme başlatıldı.

 

Bu doğrultuda doktorun 1 Ağustos 2025 ve 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Tespitlere göre, S.E'nin hastaneye muayene amacıyla başvuran ve gerekli ücretleri hastane veznesine yatıran, ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan 51 hastadan, ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında 22 bin ile 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi.

 

Söz konusu ödemelerin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, hastalara ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimlerce gerçekleştirileceğinin söylendiği öne sürüldü.

 

Banka kayıtlarına göre, 51 ayrı eylem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde edildiğinin belirlendiği, elden ve nakit alındığı değerlendirilen tutarların ise bu miktara dahil olmadığı kaydedildi.

 

Öte yandan şüphelinin, soruşturma kapsamında tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.E, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

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Yorumlar

Derdimiz memleket

Bu denetimler habersiz ve sürekli yapılmalı. Adam gibi doktorlar var arada bir çürük herşeyi zehirliyor

Mesut Sarp

Günaydın. Bi de tutuklanmayanların hesaplarına karıları dahil bi bakın.
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