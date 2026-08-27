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Ekonomi AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim
Ekonomi

AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim

Yeniakit Publisher
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AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim

Hava yolu taşımacılığının önde gelen şirketlerinden AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli olacak yeni bir indirim fırsatı başlattı.

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. AJet’in sefer yaptığı seçili dış hat rotaları arasındaki İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşlarına ait biletler, 29 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa’dan Asya’ya bağlantılı uçuş 29 euro

AJet, sefer yaptığı 55 destinasyonu kapsayan bağlantılı uçuş kampanyasıyla Doğu ve Batı arasında hava köprüleri kuruyor. Kampanya ile İtalya’dan Mısır’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a, Almanya’dan Bakü’ye seçili dış hat rotalarında Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Esenboğa Havalimanı bağlantılı seferlerdeki biletlerin fiyatları, 29 euro artı vergilerden başlıyor. 

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00’den 30 Ağustos 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül – 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

 

80 bin indirimli koltuk satışta

Kampanya ile 80 bin indirimli koltuk satışa sunulacak. İndirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar:

Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep.

Bugün başladı: AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim
Bugün başladı: AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

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