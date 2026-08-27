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Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

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Foto - Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

#2
Foto - Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

"Teşekkürler Dominik Livakovic Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

#4
Foto - Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic"

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