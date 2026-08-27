Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı
Süper Lig devi Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Dominik Livakovic Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic"
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