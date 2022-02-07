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Gündem Unutma, unutturma! 28 Şubatçı rektörlerin darbeye desteği
Gündem

Unutma, unutturma! 28 Şubatçı rektörlerin darbeye desteği

7 Şubat 1997 yılında Rektörler Komitesi tarafından yayınlanan deklarasyon ile dönemin Refah-YOL hükümetine savaş açılırken, dindar öğrencilere destek veren öğretim görevlileri de hedefe kondu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 22:04:00 - 2022-02-07 22:11:21

 Yeniakit.com.tr 

7 Şubat 1997 tarihinde, YÖK tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacak kişiler olarak gördükleri dindar insanlarla mücadele edileceği açıklandı.

İnanç hürriyetinden yana olan öğretim üyelerine baskı!

Rektörler Komitesi tarafından yayınlanan deklarasyonda, dönemin Refah-Yol hükümetine sert uyarılarda bulundular. Deklarasyon, YÖK Başkanı Kemal Gürüz tarafından okundu.

Rektörler, bir yandan dindar öğrencilerin eğitim haklarını ellerinden alarak onlara zulmederken, diğer yandan da inanç hürriyetinden yana olan öğretim üyelerine baskı uyguluyordu.

Dernek ile ilgili 'hayırlı olsun' dileği sebebi ile üniversiteden atılan Prof. Ağırakça

28 Şubat darbesinin mağdurlarından Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversitenin kapısından dışarı atılmak sureti ile uğradığı zulmü şöyle anlatmıştı:

Başörtülü kızların üniversiteye girmesi yasaklanınca aileleri ile birlikte bir dernek kurdular. Derneğin ismi Özgür-DER'di. Derneğin bir yemeğine katılmıştım. Gazeteciler bana derneğin kuruluşu hakkındaki fikrimi sordu. 'Hayırlı olsun, güzel bir teşebbüs' dedim. Üniversite bu cümlelerimi gerekçe gösterek beni görevden attı. Bu Türkiye'de bir hukuk skandalıydı. O dönem en yakın arkadaşım bile beni aramadı. Telefonlarımız dinlenir diye korktular.

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