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Siyaset Unutma, unutturma! 28 Şubat zulmü Başakşehirlilere böyle anlatıldı
Siyaset

Unutma, unutturma! 28 Şubat zulmü Başakşehirlilere böyle anlatıldı

Başakşehir İlçe Belediyesi bünyesindeki Millet Kıraathanesi'nde, 28 Şubat darbesinde yapılan zulmü simgeleyen fotoğrafların sergisi açıldı. Türk siyasi tarihinin yüz karası 28 Şubat'ın dehşeti, belediye tarafından düzenlenen fotoğraf sergisiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 20:04:00 - 2022-03-01 20:08:52

 Yeniakit.com.tr 

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde Türk siyasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat’a ilişkin fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 5 Mart'a kadar ziyaretçileri kabul edecek.

Belediyenin sergisinde, 28 Şubat'ı temsil eden fotoğraflar kullanıldı.

Dönemin darbecilere destek veren medyası tarafından atılan manşetlerin de yer aldığı sergide, başörtüleri sebebi ile eğitim hakları gasbedilen öğrencilerin resimleri de bulunuyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sergi ziyaretinde yaptığı açıklamada, İstanbulluları Başakşehir Millet Kütüphanesi'ne gelmeye davet etti.

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