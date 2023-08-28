Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Canberra Hastanesi'nde yapılan araştırmaya göre bu tür solucan normalde piton yılanlarında bulunuyor. Olay, hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasının riskini gözler önüne seriyor.

Kanberra Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sanjaya Senanayake, nörocerrah meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi'yi telefonla arayıp hastasının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı bir yuvarlak solucan çıkardığını söyledi ve daha fazla adım atmadan önce Senanayake ve diğer hastane çalışanlarından tavsiye istedi.

"Kimsenin aklına böyle bir şey gelmezdi"

64 yaşındaki hastanın beyninde yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması, ameliyat gerektiren anormalliklerin olduğunu gösterdi. Ancak nörocerrah Bandi, bu tür bir durumu hiç beklemiyordu. Bandi, "Nörocerrahlar sık sık beyindeki enfeksiyonlarla uğraşırlar, ancak bunun bir solucan olacağını düşünmek bile akıllarına gelmezdi," dedi.

Piton yılanlarının olduğu bölgede yaşıyormuş

Hastanın yakın çevresinin piton yılanları ile çevrili bir gölün çevresinde yaşadığı belirtildi. Direkt olarak yılanla teması olmasa da, hastanın ot topladığı ve bunları yemeklerinde kullandığı ifade edildi. Bu bağlamda, hastanın bu şekilde solucanla enfekte olmuş olabileceği düşünülüyor.

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Hastalıklar hayvanlardan insanlara geçebilir

Olay, hastalıkların ve enfeksiyonların hayvanlardan insanlara geçmesinin riskini vurgulayarak, insanların ve hayvanların bir arada yaşadığı ve yaşam alanlarının örtüştüğü durumlarda bu tür tehlikelerin artabileceğine işaret ediyor.