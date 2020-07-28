Unutkanlık belirtileri nelerdir? Hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor?

Unutkanlık, toplumda çok sık görülen ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Genellikle beyinde yaşanan sistem bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan unutkanlık, bunama ve alzheimer hastalığının başlangıcıdır. Unutkanlık, bazı hastalıkların habercisi olabildiği gibi, bazı hastalıklara da davetiye çıkarır. Ancak uzmanlar, bazı besinlerin unutkanlığa iyi geldiğini söylemektedir. Peki unutkanlık belirtileri nelerdir? Unutkanlığa neler iyi gelir? İşte detaylar...

Unutkanlık belirtileri

Unutkanlık, her hastada farklı belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Bazı hastalar yakın zamanda yediği ve içtiği şeyleri unuturken, bazı hastalar ise yapması gereken şeyleri unutabilir. Ancak unutkanlığın en yaygın belirtileri şunlardır:

- Günlük yaşamdaki rutin işlerin unutulması

- Daha önce yapılmış bir işin unutulması

- İş hayatında yapılması gereken işlerin unutulması

- Önceden birçok kez gidilmiş bir adresin unutulması

- Basit seçimlerde bile karar vermede zorlanma

- Yoğun depresyon

- Sinir

İşte unutkanlığa iyi gelen besinler

- Bazı balık türleri

Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda hafızayı güçlendirici etki bulunmaktadır. Omega-3 yağ asidi somon, sardalya ve palamut gibi balık türlerinde oldukça fazladır.

- Kırmızı et

B12 vitamini bakımından zengin olan besinler unutkanlığa iyi gelmektedir. B12 bakımından en zengin olan besin ise kırmızı ettir. B12 vitamini eksikliği olan kişilerin haftada en az 2 defa kırmızı et tüketmesi gerekmektedir.

- Bitter çikolata

Uzmanlar, bitter çikolatanın da polifenol maddesi bakımından zengin olduğunu ve hafızayı güçlendirici etkiye sahip olduğunu söylemektedir. Bitter çikolatanın aşırıya kaçılmadan günlük tüketilmesi tavsiye edilir.

- Ceviz ve fındık

Fındık ve ceviz de omega-3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Bu sayede her iki besin hafızayı güçlendirir, unutkanlığa iyi gelir. Yapılan birçok araştırma günlük bir avuç tüketilen ceviz veya fındığın vücudun ihtiyacı olan omega-3 yağ asidini karşıladığını göstermiştir.

- Yaban mersini

Yaban mersini, polifenol maddesi içermesiyle birlikte hafıza güçlendiricidir. Bu özelliği sayesinde unutkanlığa da iyi gelir.