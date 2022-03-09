Unutkanlığı engelleyen, akıl sağlığı ve zihni geliştiren yöntemler

Mental sağlık nedir?

Ruh sağlığı veya akıl sağlığı olarakta bilinen mental sağlık, duygusal, psikolojik ve sosyal mutluluğumuzu içerir. Nasıl düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi ve nasıl davranacağımızı etkiler. Ayrıca, stresi nasıl ele aldığımızı, başkaları ile nasıl iletişim kurduğumuzu ve nasıl seçimler yaptığımızı belirlemeye yardımcı olur. Hayatın her evresinde, çocukluğumuzdan yetişkinliğimize kadar mental sağlık önemlidir.

Mental yorgunluk belirtileri

Kronik yorgunluğun belirtileri aşağıdaki gibidir;

Konsantrasyon bozukluğu.

Unutkanlık.

Kas ağrısı

Boğaz ağrısı

Akıl sağlığında bozulmalar

Eklem ağrıları

Dinlendirmeyen uyku bozuklukları

Enerji kaybı

Stres, kaygı

Bulantı

Ruh sağlığımız herşeyi etkiliyor!

Ruh sağlığımızın iyi olması sadece ruhsal sıkıntılara ve hastalıklara sahip olmamak değildir. Ruh sağlığımız, fiziksel sağlığımızın iyi olmasıyla bağlantılıdır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle kurduğumuz iyi ilişkilerle ve hayatımızın gündelik problemleriyle baş edebilme becerimizle de bağlantılıdır.

Sık sık yaşla birlikte hafızanın ve sebep sonuç ilişkisi kurma, tepki verme gibi diğer zihinsel fonksiyonların zayıfladığını duyarız. Endişelenmeyin çünkü beyin bazı yöntemlerle yeniden yapılandırılabiliyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmış zekâ geliştirme yöntemleri beynin sağlığını korumaya yardımcı olarak bilişsel birçok yeteneğin gelişmesine katkı sağlar.

Zeka geliştiren yöntemler

Su İçmeyi İhmal Etmeyin

Yabancı Dil Öğrenin

Video İçerikli Oyunlar Oynayın

Motosiklet Kullanın

Uykunuzu İhmal Etmeyin

Müzik Dinleyin

Zekâ Oyunları Oynayın.

Akıl sağlığı ve zihni geliştiren yöntemler

Hareket halindeyken ezberleme tekniği: Bu tekniğin araştırmalarla kanıtlandığı ve aktörlerin de çok kullandığı bir yöntem olduğu belirtiliyor. Bir metni hareket hâlindeyken ezberlemek kalıcılığını artırabilir.

Doğru beslenme: Şekerin sağlığa zararı olduğu kadar beyne de zararı bulunuyor. Şeker zihni dağıtıyor ve kafa karıştırıyor. Bu anlamda hem sağlığı hem de zihninizi dinç tutan gıdalar almalısınız. Bunların dengesi beynin sağlığı için hayati önem taşıyor.

Fiziksel egzersiz: Fiziksel egzersiz beyni de etkiliyor. Egzersiz beyinde yeni hücreler oluşmasına katkıda bulunur.

Her şeyden uzaklaşmak: Beyni resetlemek yani dinlendirmek ve konulardan uzaklaşmak gerekiyor.

Daha önce hiç denemediğiniz şeyler yapmak: Beyninizi geliştirme konusunda bir yöntem de yeni şeyler denemektir. Resim, müzik veya bambaşka bir hobi olabilir.

Vitamin eksiklikleri, hormon problemleri, çocukluk çağında ortaya çıkan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erişkinliğe yansıyan tezahürlerini görebiliyoruz. Aşırı iş yükü, stresli bir hayat, depresif ruhsal durumlarda nihayetinde unutkanlık yakınmalarının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

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