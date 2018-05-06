Unsuz ekmek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

90 gram keten tohumu

90 gram kabak çekirdeği

90 gram ceviz

90 gram ay çekirdeği

90 gram susam

4 yumurta

Yarım çay kaşığı karbonat

100 gram su

Bir tutam tuz

YAPILIŞI:

- Yumurta beyazlarını tuz ile çırpın.

- Daha sonra içine suyu ve karbonatı dökün.

- Çekirdekleri ve diğer malzemeleri havanda dövün.

- Son olarak tüm malzemeleri karıştırın ve yoğurun.

- Fırında 180 derecede pişirin.

Afiyet olsun...