Unsuz ekmek nasıl yapılır?
Ekmeğin sağlıksız olduğunu düşünenler için un kullanmadan besleyici ve sağlıklı bir ekmek yapmak mümkün.06 Mayıs 2018 Pazar 23:29
MALZEMELER:
90 gram keten tohumu
90 gram kabak çekirdeği
90 gram ceviz
90 gram ay çekirdeği
90 gram susam
4 yumurta
Yarım çay kaşığı karbonat
100 gram su
Bir tutam tuz
YAPILIŞI:
- Yumurta beyazlarını tuz ile çırpın.
- Daha sonra içine suyu ve karbonatı dökün.
- Çekirdekleri ve diğer malzemeleri havanda dövün.
- Son olarak tüm malzemeleri karıştırın ve yoğurun.
- Fırında 180 derecede pişirin.
Afiyet olsun...
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