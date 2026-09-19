Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki soruşturmada toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı.

İlk soruşturmada 18, ikincisinde 6 gözaltı kararı

Başsavcılığın uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki ilk soruşturmasında 18 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, şüphelilerin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadeleri alındıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada ise 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. İkinci soruşturma kapsamında ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi, ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Beş isim Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Zurnacı, Kart ve Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Şahinkaya ile Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 isim serbest, 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın ise gözaltı süresi uzatıldı.