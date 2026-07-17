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Gündem Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 4 isim tutuklandı
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 4 isim tutuklandı

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Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 4 isim tutuklandı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş da var.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN EVİNDEN UYUŞTURUCU MALZEMESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Burak Doğan'ın haberine göre; tutuklamaya sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. İşte tutuklanan isimler:

1- İlyas Yalçıntaş
2- Ayşe Nur Balcı
3- Orhan Yıldız
4- Şefik Ömer Dolman

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Yorumlar

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sıradan kendi işinde gücünde olan veya işi gücü olmayan işçi çiftçi ez cümle alt kesimi ilgilendirmiyor ..magazin haberleri zenginleri ilgilendiriyor.. Nişantaşı haberi....
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