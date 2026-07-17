Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 4 isim tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş da var.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN EVİNDEN UYUŞTURUCU MALZEMESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Burak Doğan'ın haberine göre; tutuklamaya sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. İşte tutuklanan isimler:

1- İlyas Yalçıntaş

2- Ayşe Nur Balcı

3- Orhan Yıldız

4- Şefik Ömer Dolman