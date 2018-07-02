Ünlülerden minik Leyla paylaşımı: İdam istiyoruz
Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "idam istiyoruz" paylaşımlarında bulundu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlülerin paylaştığı mesajlardan bazıları dikkat çekti. Ünlü isimler hadım değil idam istiyoruz dedi.
İşte ünlülerin o paylaşımlaşımlarından bazıları
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