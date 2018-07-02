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Ünlülerden minik Leyla paylaşımı: İdam istiyoruz

Ağrı'da 4 yaşındaki minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "idam istiyoruz" paylaşımlarında bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
Ünlülerden minik Leyla paylaşımı: İdam istiyoruz

18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın cesedinin bulunmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerin paylaştığı mesajlardan bazıları dikkat çekti. Ünlü isimler hadım değil idam istiyoruz dedi.

İşte ünlülerin o paylaşımlaşımlarından bazıları

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:16
  1. Leyla
  2. Eylül
  3. İdam

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Butun halk idam istiyor! Herkes!
  • BEKİR YILMAZBEKİR YILMAZ1 sa önce
    Hükümet idam cezasını AB nedeniyle getiremiyorsa, canilerin cezlandırılmasında takdir yetkisini mağdurun ailesine versin bu iş bitsin.
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