Ünlü zincir marketteki 'fiyat oyunu' video ile ifşa oldu! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası denetimler sıklaştırılırken vatandaşın çektiği bir video 'fiyat oyununu' ifşa etti. Normal fiyatı indirimli gibi satışa sunan zincir marketteki etiket oyunu vatandaşın nasıl kandırıldığını gözler önüne serdi.
Zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri tüm hızıyla sürerken sosyal medyada paylaşılan bir video ise dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kayda alınan video, ünlü market zincirinin fiyat oyununu gözler önüne serdi.
Bakanlık harekete geçti
Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmeye başladı. Artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası denetimler sıklaştı
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin dört bir yanında marketlerin etiketleri incelemeye alındı. Hatta bazı marketlerin etiketleri düzelttiği ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladığı görüldü.
Zincir marketteki fiyat oyununu ifşa etti
Sosyal medyada paylaşılan bir video ise olayın boyutunu başka bir yere taşıdı. Bir vatandaşın çektiği video ile Türkiye'nin önde gelen zincir marketindeki fiyat oyunu ifşa oldu.
İndirim süsü verildi
Görüntülerde normal fiyatı 22.95 lira olan hazır pizzada indirime gidilmiş süsü verildi. A4 kağıdının üstüne pizzanın 36.60 liradan 22.95'e indirildiği belirtilerek satışı teşvik edildi. Ancak vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde, A4'ü kaldırdığında fiyatın zaten 22.95 olması pes dedirtti.