Ünlü zincir marketteki 'fiyat oyunu' video ile ifşa oldu! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri tüm hızıyla sürerken sosyal medyada paylaşılan bir video ise dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kayda alınan video, ünlü market zincirinin fiyat oyununu gözler önüne serdi.

Bakanlık harekete geçti

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmeye başladı. Artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası denetimler sıklaştı

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin dört bir yanında marketlerin etiketleri incelemeye alındı. Hatta bazı marketlerin etiketleri düzelttiği ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladığı görüldü.

Zincir marketteki fiyat oyununu ifşa etti

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise olayın boyutunu başka bir yere taşıdı. Bir vatandaşın çektiği video ile Türkiye'nin önde gelen zincir marketindeki fiyat oyunu ifşa oldu.

İndirim süsü verildi

Görüntülerde normal fiyatı 22.95 lira olan hazır pizzada indirime gidilmiş süsü verildi. A4 kağıdının üstüne pizzanın 36.60 liradan 22.95'e indirildiği belirtilerek satışı teşvik edildi. Ancak vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde, A4'ü kaldırdığında fiyatın zaten 22.95 olması pes dedirtti.