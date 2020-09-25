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Aktüel Ünlü yüzücü Michael Read İstanbul'da kulaç attı
Aktüel

Ünlü yüzücü Michael Read İstanbul'da kulaç attı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:59:37 -
Ünlü yüzücü Michael Read İstanbul'da kulaç attı

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read, Manş denizini geçen Türk yüzücüler ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de bulunduğu isimlerle Avcılar'da 2 kilometrelik parkurda yüzdü.

Avcılar Denizköşkler Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yüzücüler, 2 kilometreden oluşan parkurda kulaç attı.

Hançerli ile davetli olarak etkinliğe katılan 80 yaşındaki Michael Read'in performansı izleyenlerden beğeni aldı.

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Turan Hançerli, Read'in dünyanın en prestijli organizasyonlardan birinin başkanı olduğunu ve Manş Denizi'ni 33 kez yüzerek geçtiğini aktardı.

Manş Denizi'nde kendisinin de yüzmeyi arzu ettiğini dile getiren Hançerli, "Tabii Manş Denizi'nde yüzebilmek için Michael Bey'in onayını almak gerekiyor. Çok sıkı kuralları var biliyorum. Suda kuralları ihlal ederseniz hiç gözünüzün yaşına bakmıyor. Biz kendisini burada ağırladık ve oradaki yüzücülere gösterdiği disiplinin nereden geldiğini anladık. Kendisi de suya girdikten sonra inanılmaz bir disiplinle yüzüyor." ifadelerini kullandı.

Michael Read de aynı düşünceye sahip insanlarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim en büyük mutluluğum ve elimden ne gelirse yapabileceğim şey, insanları denize, yüzmeye ve denizde egzersiz yapmaya teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak." diye konuştu.

Mersin'den Kıbrıs'a 90 kilometre yüzecek olan Read, alacağı madalyayı Avcılar Belediyesi'ne hediye edecek.

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