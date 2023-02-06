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Gündem Ünlü youtuber enkaz altında kaldı
Gündem

Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

Youtube üzerinden 'Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fırat Yayla, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:07:00 - 2023-02-06 13:10:09
Ünlü youtuber enkaz altında kaldı

YouTube’da ‘Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen isim Fırat Yayla, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin ardından enkaz altında kalan annesi için yardım istedi. Sosyal medyada yaklaşık 127 bini aşkın takipçisi bulunan Yayla, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda annesinin yıkılan evinin adresini verdi.

"Lütfen yardım edin"

Gözyaşlarına hakim olamayan ve sosyal medyadan yardım isteyen Yayla gönderisinde, “Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne iyi misin? Anne lütfen yatağın altına sakladım de lütfen. Lütfen yardım edin. Yıkılan bir binamız var” ifadelerini kullandı.

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