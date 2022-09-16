Ünlü yorumcudan Fatih Terim belgeseline olay tepki! FETÖ sözleri, gündeme bomba gibi düştü

Galatasaray ve Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan teknik direktör Fatih Terim'in kendi hayatı ve kariyerini konu alan belgesel "TERİM" gösterime girdi. Büyük bir ilgiyle izlenen yapım için ünlü yorumcu Adnan Aybaba'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Adnan Aybaba sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs günü Kadıköy'de yaşananlara sadece Terim ve Galatasaray gözünden bakılamaz. Ne olduğunu anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Aybaba daha sonra bir paylaşım daha yaparken, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs'ta Kadıköy'de yaşananlar Terim ve Galatasaray'ın gözünden veriliyor. Oysa o günlerde Fenerbahçe kumpas kurbanıydı. FETÖ'nün polisleri de o gün F.Bahçe'yi kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gerçeği Netflix değil kimse gizleyemez." dedi.