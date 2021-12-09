Ünlü yarışmada gerçek ortaya çıktı! Kozmik oda gibi gizleniyor
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sorularını kimin hazırladığı gizemini koruyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve beğeni ile izlenen Kim milyoner Olmak ister yarışmasının sorularının nasıl hazırlandığını merak ediyor.
Yıllarda Atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve beğeni ile takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir birinden ilginç sorular yer alıyor. Hatta öyle ki ekrana yansıyan soruları ile çoğu zaman gündem oluyor. Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacılara sorulan soruları nasıl bir ekibin hazırladığı ize gizemini korumaya devam ediyor. Yarışmada soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sisteminin kullanıldığı ortaya çıktı.
Yıllardır gizemini koruyor
Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorularının, kimler tarafından hazırlandığı yıllardır merak ediliyor.
Sır gibi saklanıyor
Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise sır gibi saklanıyor. Yarışmanın sorularını hazırlayan ekip ise kimliklerini büyük bir dikkatle gizliyor.
Bir birlerini tanımamaları için kod sistemi kullanılıyor
Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.
Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar.
Kozmik oda gibi korunuyor
Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.