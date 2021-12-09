  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ünlü yarışmada gerçek ortaya çıktı! Kozmik oda gibi gizleniyor
Medya

Ünlü yarışmada gerçek ortaya çıktı! Kozmik oda gibi gizleniyor

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sorularını kimin hazırladığı gizemini koruyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve beğeni ile izlenen Kim milyoner Olmak ister yarışmasının sorularının nasıl hazırlandığını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:36:00 -
Ünlü yarışmada gerçek ortaya çıktı! Kozmik oda gibi gizleniyor

Yıllarda Atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve beğeni ile takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir birinden ilginç sorular yer alıyor. Hatta öyle ki ekrana yansıyan soruları ile çoğu zaman gündem oluyor. Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacılara sorulan soruları nasıl bir ekibin hazırladığı ize gizemini korumaya devam ediyor. Yarışmada soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sisteminin kullanıldığı ortaya çıktı.

Yıllardır gizemini koruyor

Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma sorularının, kimler tarafından hazırlandığı yıllardır merak ediliyor.

Sır gibi saklanıyor

Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise sır gibi saklanıyor. Yarışmanın sorularını hazırlayan ekip ise kimliklerini büyük bir dikkatle gizliyor.

Bir birlerini tanımamaları için kod sistemi kullanılıyor

Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.

Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar.

Kozmik oda gibi korunuyor

Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TURKOVAC diğer aşılardan daha iyi
Korona Virüs

TURKOVAC diğer aşılardan daha iyi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın,..
'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı
Gündem

'Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' Bayrakçı çarpıcı sonucu açıkladı

Katıldığı canlı yayında anket sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Bayrakçı, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi...
Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım
Gündem

Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım

Katıldığı canlı yayında konuşan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Aselsan satılıyor" diye yaygara çıkaranların Aselsan'la ilgili tek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay