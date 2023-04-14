Ünlü uluslararası şirket petrol tahmini ve çağrı yaptı: Üst üste gerçek arz hemen azaldı, ortaya çıktı! Olay tahmin

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol tahmini: Arzı en çok Çin artıracak! Son dönemde ortaya çıkan fiyatlarla ilgili harekete geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü sabit tuttu. Bir önceki raporda da bu miktar günlük 101 milyon 900 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 86,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, arz daralması endişeleri ve dolardaki değer kaybı etkili oldu.

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Petrol, sıkılaşan küresel piyasa ve zayıflayan doların desteğiyle art arda dördüncü haftalık kazancına yöneldi. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+’nın üretim kısıntısı kararının ekonomiler için kötü bir sürpriz olduğunu, yılın ikinci yarısında arzın daralması ile birlikte fiyatların yukarı gideceğini öngördüklerini belirtti.

KÜRESEL PETROL TALEBİNİ ÇİN ARTIRACAK

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 262 bin varil artarak 46 milyon 212 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 765 bin varil artarak 55 milyon 727 bin varil olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol talebinin, Çin ekonomisinin kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden canlanmasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde büyüme trendine geri döndüğü ve yaklaşık 810 bin varil arttığı belirtiliyor.

Büyümenin yıl boyunca ivme kazanacağı ve küresel petrol talebindeki artışın yüzde 90'ının, Çin'in de desteğiyle OECD dışı ülkelerden geleceği tahmin ediliyor. OECD talebinin ise zayıf endüstriyel aktivite ve ılıman hava koşulları nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 390 bin varil gerilediğine ve bunun peş peşe yaşanan çeyreklik ikinci düşüş olduğuna işaret ediliyor.

PETROL ARZI AZALDI

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 450 bin varil azalarak yaklaşık 101 milyon 210 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol üretiminin, yaptırımlar ve G7 fiyat tavanları nedeniyle üretimini günlük 500 bin varil azaltacağını açıklayan Rusya nedeniyle martta azalma trendine girdiği ve Rusya'nın bu taahhüdünün yaşanan azalmada etkili olduğu vurgulandı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise martta bir önceki aya göre 140 bin varil azalarak yaklaşık 29 milyon 90 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 350 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay yaklaşık 34 milyon 440 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük 310 bin varil azalarak yaklaşık 66 milyon 770 bin varil oldu.

Öte yandan Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkilileri yıl sonunda hafif resesyon tahmin ederken, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol talebindeki toparlanmayı sınırlayacağı endişeleri piyasalarda zemin kazanıyor.

Piyasalar, Uluslararası Enerji Ajansının bugün yayınlanacak aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 86,94 dolar aralığının direnç, 86,20 ile 85,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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