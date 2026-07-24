Go Türkiye mini dizileri yeni hikayelerle Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam ediyor...

Go Türkiye Mini Dizileri, bugüne kadar hayata geçirilen altı yapımla uluslararası dijital platformlarda 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye’nin tanıtımında yeni nesil hikaye anlatımının güçlü örneklerinden biri haline geldi. “Istanbul My Love”, “Antalya Gambit”, “Hidden Lover”, “An Istanbul Story”, “Cappadocia Fairytale” ve son olarak “Turquoise Summer” ile dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan projeler; Türkiye’nin şehirlerini, kültürel mirasını, gastronomisini ve yaşam estetiğini sinematografik bir anlatımla milyarlarca kullanıcıyla buluşturdu. Dizilerin elde ettiği 8,2 milyar gösterimin 1,7 milyarını teaser iletişimleri, 6,46 milyarını ise bölüm iletişimleriyle gerçekleştirirken; 471 milyon teaser izlenmesi ve 4,3 milyar bölüm izlenmesiyle toplam 4,8 milyar izlenme başarısına ulaştı.