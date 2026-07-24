Go Türkiye mini dizileri yeni hikayelerle Türkiye'yi dünyaya anlatmaya devam ediyor...
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan TGA, şimdi rotayı Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Ankara merkezli yeni destinasyonlara çeviriyor. Güneydoğu Anadolu’nun kadim şehirlerini dünyaya taşıyan “Whispers of Origins” isimli yeni mini dizi bugün izleyiciyle buluştu.