  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Havada panik! Pilot bayıldı Almanya’dan Hürmüz kararı! Savaş gemilerini çekecekler DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası! Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev! Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar! Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama
Aktüel Çilingir faturası çıldırttı Profesörü bile isyan ettirdiler
Aktüel

Çilingir faturası çıldırttı Profesörü bile isyan ettirdiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çilingir faturası çıldırttı Profesörü bile isyan ettirdiler

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Çetiner, kaybettiği araba anahtarı yüzünden kapısını çaldığı çilingirle yaşadığı diyalogu ve sonrasını sosyal medyada isyan ederek paylaştı. Ödediği yüksek ücret ve ustanın hızı karşısında şaşkına dönen Çetiner, 18-19 yaşlarındaki genç ustanın dakikalar içindeki başarısını ve kazancını gözler önüne serdi.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çetiner, kaybettiği araba anahtarı yüzünden kapısını çaldığı çilingirle yaşadığı diyalogu ve sonrasında hissettiklerini sosyal medyada paylaştı. Ödediği ücret ve ustanın hızı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Çetiner, 18-19 yaşlarındaki genç ustanın dakikalar içindeki başarısını ve kazancını gözler önüne serdi.

Aracının anahtarını kaybedince piyasayı araştırıp 8 bin TL'ye bir çilingirle anlaştığını belirten Prof. Dr. Çetiner, adrese gelen genç ustanın pratikliğini şu sözlerle anlattı:"Kapıyı 1 dakikada açtı. Devreye bakıp aracı tanıdı. Taşınabilir makinesiyle yeni anahtarı çıkardı. Tabletten bağlanıp kumandayı programladı. 20-30 dakika içinde iş bitti. Sonra 'Hadi, diğer servise geçiyoruz' deyip çıktılar."

 

Genç ustanın teknolojik cihazları kullanma becerisi ve işi tamamlama hızı karşısında derin bir düşünceye daldığını ifade eden Çetiner, eğitim ile sahadaki pratik kazanç arasındaki uçuruma dikkat çekti:"O an şunu düşündüm: Belki de kamuda çalışan birçok mühendisin bir ayda kazandığını bir günde kazanıyorlar. Diğer tarafta… 12 yıl zorunlu eğitim, 1-2 yıl YKS hazırlığı, ülkenin en iyi üniversitelerinden birini bitirmek ve sonra aylarca, bazen yıllarca iş aramak…

Prof. Dr. Gültekin Çetiner, paylaşımını zihinleri kurcalayan şu soruyla tamamladı:"Türkiye’de yanlış olan, gençlerin çalışmaması mı? Yoksa yıllarca diploma peşinde koşturup beceriyi ve mesleği ikinci plana atan sistem mi?" Kaynak:SonDakika.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23